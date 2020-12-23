Van Valiliğinden yılbaşı kararı

Van Valiliği, otel veya konaklama tesislerinde yılbaşı kutlama programı icra edilmeyeceği ve eğlence/balo düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyeceğini duyurdu.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 21 Aralık 2020 tarih ve 2020/118 sayılı kararıyla yılbaşı sokağa çıkma kısıtlaması süresince otel ve/veya konaklama tesislerinde yılbaşı kutlama programı icra edilmeyeceği ve eğlence/balo düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyeceği belirtildi. Açıklamada, “Otel ve konaklama tesislerince, yılbaşında yemekli-müzikli kutlama/eğlence programları yapılacağı yönünde kampanya veya reklam faaliyetlerinde bulunulmayacaktır. Bu süre/günlerde oteller ve konaklama tesislerinde disk jokey performansı dâhil canlı müzik icra edilmeyecektir. Saat 22.00’den itibaren otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında kayıt dinletilmesi de dahil olmak üzere hiçbir şartta müzik yayınına izin verilmeyecektir. Otel/konaklama tesislerinde konaklayan müşterilerin kalabalık şekilde bir araya gelmemelerine yönelik tedbirler alınacak ve yemek saatlerinde bu hususa özellikle dikkat edilecektir. Otel veya konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda, ilgili genelge ve Sağlık Bakanlığınca getirilen tüm tedbir ve kurallar eksiksiz uygulanacaktır. Bu hususlara yönelik denetim faaliyetleri yoğunlaştırılacak ve etkinliği artırılacaktır. Kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetlerinde, otel ve konaklama tesisleri tarafından kimlik bildirimlerinin doğruluğuna ve güncelliğine dikkat edilecektir. Velilerin talebine bağlı olarak resmi anaokulları, anasınıfları ve uygulama sınıflarında kaymakamlık ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin uygun görmesi halinde yüz yüze eğitime geçilebilecektir” denildi.

