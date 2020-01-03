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  4. Van Valisi Bilmez, Erciş Hayvan Kesim Merkezi’nde incelemelerde bulundu

Van Valisi Bilmez, Erciş Hayvan Kesim Merkezi’nde incelemelerde bulundu

VAN HABERLERİ  | 03.01.2020 19:10 | Son Güncelleme

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Erciş Hayvan Kesim Merkezi’nde incelemelerde bulundu.Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile birlikte yapımı tamamlanan yeni hayvan kesimhanesi ile eski kesimhanede incelemelerde bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, bölgenin en büyük hayvan kesim merkezlerinden biri olan Erciş’e, Van Büyük Şehir Belediyesinin DAP desteğiyle yaptırdığı yeni model hayvan kesimhanesi binasını yerinde gördüklerini belirterek, ‘’ Van Büyükşehir Belediyesinin DAP desteğiyle yaptırdığı yeni model modern hayvan kesimhanesi inşaatı tamamlandı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Erciş Hayvan Kesim Merkezi’nde incelemelerde bulundu.
Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile birlikte yapımı tamamlanan yeni hayvan kesimhanesi ile eski kesimhanede incelemelerde bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, bölgenin en büyük hayvan kesim merkezlerinden biri olan Erciş’e, Van Büyük Şehir Belediyesinin DAP desteğiyle yaptırdığı yeni model hayvan kesimhanesi binasını yerinde gördüklerini belirterek, ‘’ Van Büyükşehir Belediyesinin DAP desteğiyle yaptırdığı yeni model modern hayvan kesimhanesi inşaatı tamamlandı. İnşallah yakında devreye alınacak. Bu arada, eski kesimhane de faal durumda hizmet vermeye devam ediyor. Yan tarafından hemen hayvan pazarımız mevcut. Bugün burada hem inşaatı biten kesimhaneyi görmek, hem de var olan kesimhaneyi görüp eksikliklerin tespiti için incelemelerde bulunduk. Hayvan kesimhanesi bölgenin en faal kesimhanelerinden biridir. İnşallah daha sağlıklı ve hijyen bir ortamda kesim hanelerimiz Erciş’e ve bölgeye hizmet verecektir’’ dedi.
Bilmez, buradaki incelemelerinin ardından karayoluyla Van’a hareket etti.

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