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Van Valisi Bilmez karantinadaki vatandaşları ziyaret etti

VAN HABERLERİ  | 24.04.2020 10:17 | Son Güncelleme

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, beraberindekiler ile birlikte KYK yurduna giderek, yurt dışından getirilen ve karantinada kalan vatandaşlarla bir araya gelip Ramazan-ı şeriflerini kutladı.Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’yi de etkisi altına alan korona virüs önlemleri nedeniyle bu yıl 23 Nisan evlerde kutlandı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, beraberindekiler ile birlikte KYK yurduna giderek, yurt dışından getirilen ve karantinada kalan vatandaşlarla bir araya gelip Ramazan-ı şeriflerini kutladı.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’yi de etkisi altına alan korona virüs önlemleri nedeniyle bu yıl 23 Nisan evlerde kutlandı. Van’da da 23 Nisan programı saat 21.00 sıralarında balkonlar ve pencerelerde İstiklal Marşı okunmasıyla kutlandı. Kentin değişik mahallerinde düzenlenen programlara katılan Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, son olarak Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve Van Emniyet Müdürü Ali Karabağ ile birlikte Van YYÜ yerleşkesinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi Ve Yurtlar Kurumu (KYK) Seyit Fehim Arvasi Yurduna gitti. Van Gençlik ve Spor Müdürü Nevzat İnanç ile Van Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Uçar tarafından karşılanan Vali Bilmez ve beraberindekiler, yurt dışından getirilen ve karantinada kalan vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Bilmez ve beraberindekiler, karantinadaki vatandaşlara yönelik canlı performans müziğine bir süre eşlik etti.
Vali Bilmez daha sonra yurtta kalan vatandaşlara seslenerek, "Bugün Ramazan ayının başlangıcı, Ramazanımız mübarek olsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlarının sıla özlemini gidermek için imkânlarını seferber etti. 40 ülkeden şimdiye kadar yaklaşık 40 bin vatandaşımızı ülkesini getirdi. Ama maalesef dünyada ve ülkemizde yaşanan salgından dolayı ülkemize gelmenize rağmen 14 gün ailenizden sevdiklerinizden ayrı kalacaksınız, bize misafirsiniz. Allah size sabır versin. İnşallah bu günler çok hızlı bir şekilde geçer ailenize sevdiklerinize kavuşursunuz. Bu süre zarfında da bizim misafirimizsiniz. Arkadaşlarımız AFAD İl Müdürümüz ve ekibi, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz be ekibi, Yurtkur müdürlüğümüz, Kızılay ekibimiz, il sağlık müdürlüğü ekibimiz, emniyet müdürlüğümüz ve rektörlüğümüz sizin yanınızda. Tüm imkanları ile sizin yanınızda. İnşallah sizi evinizdeymiş gibi bir imkan sunmaya çalışacağız. İmkanlarımız olabilir bazen beklentilerinizi karşılayamayabilir ama bu binalarda çocuklarımız kalıyordu. Okullar tatil olunca onlar memleketlerine gittiler, bugün siz buradasınız. İnşallah sağ salim ailelerinize kavuşacaksınız. Sizin boşalttığınız yerlere inşallah öğrencilerimiz gelecek. İnşallah bayramla birlikte bu salgından ülke olarak hep birlikte kurtulacağız. Hepinize iyi akşamlar diliyorum Ramazan’ınızı şimdiden tekrar tebrik ediyorum. Allah Ramazan’ın feyzinden, bereketinden istifade edenlerden eylesin bizi. Rabbim tekrar birliğimizi ve beraberliğimizi kardeşliğimizi daim eylesin. Rabbim devletimizi milletimizi daim etsin. Hayırlı akşamlar diliyorum" dedi.
Vali Bilmez konuşmasının ardından vatandaşları selamlayıp ayrılırken, yurtta kalan vatandaşlar bayraklarını sallayıp "Ne mutlu Türküm diyene" diyerek misafirleri uğurladılar.

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