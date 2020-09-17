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Van Valisi Bilmez’den korona virüs denetimi

VAN HABERLERİ  | 17.09.2020 19:27 | Son Güncelleme

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, esnafı gezerek korona virüsle mücadele kapsamında tedbirlere uyulmasını istedi.Vali ve Belediye Başkan Vekili Bilmez beraberindeki AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, VAN ESOB Başkanı İsa Berge, Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç, çok sayıda emniyet mensubu ile birlikte kent esnafını gezdi.Ziyaretleri sırasında esnafa maske, sosyal mesafe ve hijyen konularını hatırlatan Vali Bilmez ayrıca, Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan ‘Hayat Eve Sığar’ ile ‘Pandemi İzolasyon Takip Projesi’ hakkında da bilgilendirmelerde bulundu.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, esnafı gezerek korona virüsle mücadele kapsamında tedbirlere uyulmasını istedi.
Vali ve Belediye Başkan Vekili Bilmez beraberindeki AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, VAN ESOB Başkanı İsa Berge, Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç, çok sayıda emniyet mensubu ile birlikte kent esnafını gezdi.
Ziyaretleri sırasında esnafa maske, sosyal mesafe ve hijyen konularını hatırlatan Vali Bilmez ayrıca, Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan ‘Hayat Eve Sığar’ ile ‘Pandemi İzolasyon Takip Projesi’ hakkında da bilgilendirmelerde bulundu. Vali Bilmez, denetimler esnasında Vanlıların kurallara az riayet ettiği vurgusu da yaptı.

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