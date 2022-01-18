Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'den Omicron varyantı uyarısı:

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Omicron varyantının çok daha hızlı yayıldığını belirterek, aşı olma çağrısında bulundu.

Van Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İpekyolu ilçesindeki bir otelde 2021 yılının değerlendirildiği programda konuşan Bilmez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hala devam ettiğini anımsattı.

Salgınla mücadele ve vaka sayıları bakımından Van'ın iyi bir noktada olduğunu vurgulayan Bilmez, dün Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre kentte vaka oranının yüz binde 4 olduğunu aktardı.

Bu oranın gittikçe arttığına dikkati çeken Bilmez, "Salgın bitmiş gibi Van'a rehavetin çöktüğünü görüyoruz. Yeni bir dalga geliyor. Bu salgın çok daha hızlı yayılıyor. Rahatsızlığı bulunanlar ile yaşlılarda ciddi sıkıntılara yol açıyor. Onun için 65 yaş üstü büyüklerimizin mutlaka hatırlama tozlarını, aşılarını yaptırmaları lazım. Herkesin ikinci, üçüncü, dördüncü doz aşılarını yaptırması gerekiyor. Gebeler mutlaka aşılarını yaptırmalı." dedi.

Toplantıda, kentteki çalışmaları da anlatan Bilmez, belediye ekipleri tarafından sokağa bırakılan 40 yasaklı ırk köpeğin koruma altına alındığını belirtti.

Kentteki Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde hayvanların kısırlaştırma, aşı ve tedavilerinin yapıldığını aktaran Bilmez, "Cumhurbaşkanlığı genelgesi çıktı. Nüfusu 75 binin üzerinde olan belediyelerin bu yılın sonuna kadar hayvan barınağı, içinde bakımının, tedavisinin yapılacağı bir tesisi yapma sorumluluğu var. Şu an bölgemizde sadece belediyemizin böyle bir tesisi var. İlçe belediyelerimizin taleplerini de karşılamaya çalışıyoruz. Yasaklı ırkları koruma altına alıyoruz." diye konuştu.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresinin (VASKİ) borç stokunda ciddi bir yükselmenin olduğunu anlatan Bilmez, şöyle devam etti:

"Bizim dönemimizdeki borç, arıtma tesislerinin yapımından kaynaklandı. Onun dışında bir borçlanmaya gitmedik. VASKİ'nin yaklaşık 200 milyonluk borcu da Van Büyükşehir Belediyesine var. Büyükşehir olarak bazı destek ve takviyelerde bulunuyoruz. VASKİ abone sayısını artırmaya çalışıyor. Büyükşehirlerin öz geliri sadece VASKİ'de var. Birikmiş borçlarımızı yapılandırdık. Borçlar şu an düzenli ödeniyor. İlimizde 413 bin elektrik aboneliği var. Ancak 2 yıl önce su aboneliklerini yapmaya başladığımızda 150 bin civarında su aboneliği vardı. 63 bin civarında yeni abonelik yaptık. Sayı halen az. En az 400 bin rakamını yakalamamız gerekiyor. Şehir merkezine 2000'lik ve 1500'lük iki borudan su geliyor ama yetmiyor. Normal şartlarda bu borulardan birisinin Van'a yetmesi gerekiyor. Bunun için abonelik çalışmalarımız artacak."

Daha sonra Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Özvan, katılımcılara belediyenin yatırımları ve projeleriyle ilgili sunum yaptı.

Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, daire amirleri ile basın mensupları katıldı.

