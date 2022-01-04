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Van ve Bitlis'te 53 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

04.01.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekiplerin çalışması sonucu, kapalı olan 353 yerleşim yerinin yolu açıldı

Van ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 53 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi dolayısıyla 44 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Dünden bu yana 180 yolu açan karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü kentte, belediye ekipleri de cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yürütüyor.

- Bitlis ve Hakkari

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, Bitlis genelinde kardan kapanan 70 köy yolundan 61'nin ulaşıma açıldığını söyledi.

Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için kapalı 9 yolun da kısa sürede ulaşıma açılacağını belirtti.

Hakkari'de de dün olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 112 yerleşim biriminin yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin özverili çalışmaları sonucu tekrar ulaşıma açıldı. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

- Muş

Muş'un Bulanık ilçesinde etkisini sürdüren soğuk hava yüzünden Alparslan-1 Barajı'nın yüzeyi kısmen dondu.

Erentepe beldesinde yaşayan Zeki Onat, gazetecilere, bölgede soğuk havanın etkili olmaya devam ettiğini anlattı.

Özellikle gece hava sıcaklığının çok fazla düştüğünü kaydeden Onat, "Bu yıl kış çok şiddetli geçiyor. Gece hava sıcaklığı sıfırın altında 18 dereceye kadar düştü. Dondurucu soğuk nedeniyle Alparslan-1 Barajı'nın yaklaşık 3 kilometrelik yüzeyi buzla kaplandı." dedi.

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