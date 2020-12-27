Van ve Bitlis'te 7 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van ve Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle 7 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi yüzünden kapanan 372 mahalle yolundan 370'i açıldı.

Çatak ilçesinde kapalı bulunan 2 yerleşim biriminin yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

Karla mücadele ekipleri, kent merkezindeki cadde ve kaldırımlarda da kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Van-Bahçesaray kara yolunda da olumsuz hava koşulları nedeniyle araçların geçişine izin verilmiyor. İlçe halkı, alternatif güzergah olan Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden ulaşım sağlıyor.

Kentte soğuk hava yüzünden bazı gölet, baraj ve şelalelerin yüzeyi buzla kaplandı, buz sarkıtları oluştu.

- Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte kardan dolayı kapanan 224 köy yolundan 219'unun açıldığını belirtti.

Kurtkan, kapalı 5 köy yolunun açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

- Hakkari ve Muş'ta tüm yollar açıldı

Hakkari'de de önceki gün kar ve tipi nedeniyle kapanan bir köy ile 2 mezranın yolu karla mücadele ekiplerinin çabası sonucu açıldı.

Karla mücadele ekipleri, köy yollarında genişletme çalışmalarına devam ediyor.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür de kent genelindeki tüm köy yollarının açılığını, ekiplerin yol genişletme çalışmasını sürdürdüğünü söyledi.

