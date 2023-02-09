YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van ve Bitlis'ten deprem bölgesine yardım sevkiyatı devam ediyor

Van ve Bitlis'ten deprem bölgesine yardım sevkiyatı devam ediyor

09.02.2023 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van ve Bitlis'te, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremden zarar gören vatandaşların yaralarının sarılması için başlatılan yardım seferberliği sürüyor.

Van'da 2011'de meydana gelen depremleri yaşayan vatandaşlar, Valilik, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), belediyeler ve sivil toplum kuruluşları öncülüğünde yürütülen yardım kampanyalarına tüm imkanlarıyla katkı sağlamaya çalışıyor.

Van YYÜ Rektörlüğü koordinasyonunda depremzedeler için temin edilen elektrikli soba, kullanılmamış kıyafet, tıbbi cihaz, battaniye, gıda ve hijyen ürünlerinin yüklendiği tır, dualarla deprem bölgesine uğurlandı.

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, depremden etkilenen illerde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da acil şifa diledi.

Toplanan yardımların koordineli şekilde bölgeye gönderildiğini belirten Şevli, şunları kaydetti:

"Bu elim afetten duyduğumuz üzüntüyü kelimelerle ifade etmekte zorlanıyoruz. 2011 Van depremini yaşayanlar olarak depremzede kardeşlerimizin acılarını derinden hissediyoruz. Üniversite olarak tüm imkanlarımızla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Ülkemiz tek yürek oldu. Bu felaketi de aşacağımıza yürekten inanıyorum. Üniversitemizin başlattığı yardım kampanyasına gösterilen ilgi de bunun en güzel örneklerindendir. Duyarlılık gösteren herkese teşekkür ederim."

KUMBARALARINDAKİ HARÇLIKLARI BAĞIŞLADILAR

İpekyolu Kaymakamlığı ile İpekyolu Belediyesi koordinesindeki yardım kampanyasına da vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Yardımların toplandığı noktaya gelenler, imkanları ölçüsünde temin ettikleri malzemeleri görevlilere teslim ediyor.

Görevliler tarafından tasnifi yapılan yardım kolilerinin bazılarına, çocukların harçlıklarını biriktirdikleri kumbaralarını bıraktığı tespit edildi. İsimleri belli olmayan çocukların bu davranışı görevlileri duygulandırdı.

Muradiye ilçesinde de Kaymakamlık ve Belediyenin depremzedeler için başlattığı kampanya kapsamında 7 tır yardım malzemesi toplandı. Görevliler ve vatandaşların desteği ile tırlara yüklenen yardımlar dualar eşliğinde yola çıktı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, vatandaşların gönül zenginlikleriyle doldurdukları tırları Malatya'daki depremzedelere gönderdiklerini ifade ederek, "10 ilimiz afetten dolayı çok derin yaralar aldı. Bu dönemde bize düşen görev vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi koruyup kollamak ve yardımcı olmak. Destek veren herkesten Allah razı olsun." dedi.

BİTLİS

Bitlis'in Hizan ilçesinde toplanan yardım malzemeleri depremzedelere gönderilmek üzere yola çıktı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kaymakamlığın koordinesinde başlatılan kampanyaya vatandaşların ilgi gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın desteğiyle deprem bölgelerine ulaştırılmak için Valiliğimize teslim edilmek üzere bugün iki aracımız yola çıkmıştır. Kıymetli vatandaşlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Van’da değişik suçlardan 26 kişi tutuklandıVan’da değişik suçlardan 26 kişi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Van van yyü

Van Namaz Vakitleri 10 Şubat Cuma

İmsak
05:34
Sabah
06:57
Öğle
12:26
İkindi
15:18
Akşam
17:45
Yatsı
19:02

Van Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Cuma

Mermit Eczanesi
Ipekyolu
Van Eczanesi
Ipekyolu
Pınar Eczanesi
Ipekyolu
Hazem Eczanesi
Edremit
Müfide Eczanesi
Tusba
Yeni Kışla Eczanesi
Ercis
Ervan Eczanesi
Ercis
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.