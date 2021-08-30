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Van ve Hakkari'de Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümünde kutlama programları düzenlendi

30.08.2021 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van ve Hakkari'de Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümünde kutlama programları düzenlendi

VAN/HAKKARİ (AA) - Van ve Hakkari'de 30 Ağustos Zafer Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Van Valiliğince, Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü dolayısıyla Edremit ilçesindeki bir otelde resepsiyon verildi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, eşi Meral Bilmez ve Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, resepsiyona katılan protokol üyelerini otel lobisinde karşıladı. Ardından kokteyle geçildi.

Bilmez ve Kurtoğlu, masaları gezerek davetlilerin bayramını kutladı.

Programa, AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve İrfan Kartal, vali yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

- Hakkari

Valilik ve belediyenin iş birliğiyle Valilik önünde Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu'nca gösteri yapıldı.

Ardından sanatçı Ahmet Öngel, verdiği konserde birbirinden güzel türküler seslendirdi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yaptığı konuşmada, Zafer Bayramı'nın önemine değinerek, katılımcıların bayramını kutladı.

Her zaman mazlum milletlerin yanında olacaklarını, Türk milleti ve devletinden bekledikleri ümidi boşa çıkarmayacaklarını belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Vatanımızın her karış toprağı şehit kanıyla dolu. En çok şehidi de Hakkari'de vermişiz. 3 bin 270 civarı şehidimiz var. Bunun 710 civarı Hakkarili, 2 bin 500 civarı da asker, polis, jandarma. Türkiye en zor zamanlarında yedi düvele karşı Meydan Muharebelerini, Sakarya Savaşlarını, Büyük Taaruzları kazandı, düşmanı bu topraklardan attı."

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30 Ağustos Zafer Bayramı Van

Van Namaz Vakitleri 31 Ağustos Salı

İmsak
04:02
Sabah
05:28
Öğle
12:12
İkindi
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Akşam
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