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Van ve İstanbul’da çıkar amaçlı suç işledikleri tespit edilen 19 şüpheli gözaltına alındı

VAN HABERLERİ  | 28.09.2020 13:06 | Son Güncelleme

Van ve İstanbul’da organizeli çıkar amaçlı suç işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde 19 şüpheli gözaltına alındı.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde Van Emniyet Müdürlüğünce yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, çıkar amaçlı suç işlemek için silahlı örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak, yardım etmek ve örgüt faaliyeti çerçevesinde; nitelikli yağma, tefecilik, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suçtan elde edilen mal varlıklarının aklanması, ölümle tehdit, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, yağmaya teşebbüs ve yağma 6136 SKM suçlarını işledikleri tespit edilen; 21 şüphelinin yakalanması, olaya ilişkin suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesi ile soruşturmanın tüm yönleri ile aydınlatılabilmesi amacıyla 28 Eylül 2020 tarihinde Van ve İstanbul ilinde yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Van ve İstanbul’da organizeli çıkar amaçlı suç işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde 19 şüpheli gözaltına alındı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde Van Emniyet Müdürlüğünce yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, çıkar amaçlı suç işlemek için silahlı örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak, yardım etmek ve örgüt faaliyeti çerçevesinde; nitelikli yağma, tefecilik, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suçtan elde edilen mal varlıklarının aklanması, ölümle tehdit, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, yağmaya teşebbüs ve yağma 6136 SKM suçlarını işledikleri tespit edilen; 21 şüphelinin yakalanması, olaya ilişkin suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesi ile soruşturmanın tüm yönleri ile aydınlatılabilmesi amacıyla 28 Eylül 2020 tarihinde Van ve İstanbul ilinde yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam etmektedir” denildi.

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