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Van ve Muş'ta gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

VAN HABERLERİ  | 07.02.2020 15:38 | Son Güncelleme

Van ve Muş'ta gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

Van ve Muş'ta yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi ve stant açma gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Van Valiliğinden yapılan yapılan açıklamada, anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçilmesinin planlandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla 8 Şubat'tan geçerli 22 Şubat da dahil olmak üzere 15 gün süreyle il sınırları içerisinde açık alanlarda düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması yasaklanmıştır."

- Muş

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada da güvenlik güçlerinin gerek ülke genelinde gerekse sınır dışında terör örgütlerine karşı başarılı operasyonlarının devam ettiği hatırlatıldı.

Terör örgütlerine müzahir kesimlerce söz konusu operasyonlar gerekçe gösterilerek toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapılabileceği, bu etkinliklerin provoke edilerek şiddet hareketlerine ve terör örgütlerinin propagandasına dönüşebileceği kaydedilen açıklamada, halkın yoğun olarak yaşadığı yerler hedef seçilerek gerçekleştirilecek sansasyonel eylemlerle, kamu düzeni ile halkın can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşürülebileceğinin değerlendirildiği vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Belirtilen olayların kamu düzenini etkileyecek şekilde ilimizde yaşanmaması ve olması muhtemel olayların önüne geçilebilmesi, tesis olunan huzur ve güven ortamıyla milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının önlenmesi, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi amacıyla valilik makamı ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç, ilimiz sınırları içinde tüm toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı, protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart, poster asma, el ilanı, bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma, konferans ve benzeri tüm etkinlikler, 8 Şubat günü saat 00.01'den 22 Şubat günü saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır."

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gösteri ve yürüyüş Van yasaklama kararı

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İmsak
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Sabah
07:00
Öğle
12:26
İkindi
15:15
Akşam
17:41
Yatsı
18:59

Van Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Cuma

Harman Eczanesi
Ipekyolu
Mızrak Eczanesi
Ipekyolu
Nilüfer Eczanesi
Ipekyolu
Yavuz Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Fatih Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
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