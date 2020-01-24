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Van ve Muş'tan Elazığ'a arama kurtarma ekibi ve çadır gönderildi

VAN HABERLERİ  | 24.01.2020 23:30 | Son Güncelleme

Van ve Muş'tan Elazığ'a arama kurtarma ekibi ve çadır gönderildi

Van ve Muş'ta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) 6,8 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Elazığ'a arama kurtarma ekibi ve çadır gönderildi.

AFAD Van İl Müdürü Osman Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depremin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Depremin hemen ardından tüm ekipleri teyakkuza geçirdiklerini belirten Uçar, şunları kaydetti:

"Elazığ'da yaşanan ve birçok ilimizde hissedilen depremin ardından bizler de hazırlıklarımızı yaptık. 40 kişilik ekibimiz 10 araçla yola çıktı. Ekiplerimiz içinde arama kurtarma köpeklerimiz ve çok kapasiteli araçlarımız var. Arkadaşlarımız inşallah en kısa zamanda olay yerine varıp gerekli müdahaleleri yaparlar. Bizden 360 çadır talep edildi. Çadırlarımızı araçlara yükledik. İntikal emri geldiğinde çadırlarımızı göndereceğiz."

Muş'ta da AFAD İl Müdürlüğünce deprem bölgesine 10 tır yaşam malzemesi gönderildi.

AFAD Bölge Lojistik Deposu'ndan araçlara yüklenen yaşam malzemeleri, 15 personel ve 3 arama kurtarma aracıyla deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Muş PTT Başmüdürü Fahri Ocak, AFAD deposunun işletmesinin PTT’ye ait olduğunu belirterek, "Tüm araçlarımız yola çıkmaya hazır. Burada olağanüstü durumlarda kullanılabilecek yatak, çadır, battaniye ve diğer olağanüstü durumlarda kullanılacak mutfak eşyaları dahil her şeyimiz var. Tüm yaşam malzemelerini oraya gönderiyoruz. İlk araçlar yola çıktı." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
AFAD Elazığ Depremi Muş Van

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