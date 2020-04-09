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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hastanesinde numune alma ve entübasyon kabini üretiliyor

VAN HABERLERİ  | 09.04.2020 10:45 | Son Güncelleme

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hastanesinde numune alma ve entübasyon kabini üretiliyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı numune alma ve entübasyon kabini üretiliyor.

Hastane bünyesindeki atölyelerde görevli personel, dünyada hızla yayılan yeni tip koronavirüs nedeniyle artan taleplerin ve kurum ihtiyacının karşılanması amacıyla maske, siperlik ve kabinli sedyenin ardından numune alma ve entübasyon kabini üretimine de başladı.

YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Başhekimi Ümit İliklerden, koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarını güvende tutmak amacıyla koruyucu ekipmanlar ürettiklerini söyledi.

Daha önce cerrahi önlük kumaşlarından çok kullanımlık maske, yüz koruyucu siperlik, profil ve şeffaf naylondan kabinli sedye ürettiklerini belirten İliklerden, numune alma kabinin de sağlık görevlilerinin sıhhati açısından önem taşıdığını vurguladı.

Sağlık personellerinin büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirten İliklerden, "Hastanemiz bünyesinde ürettiğimiz ekipmanlarla sağlık personelimizi en üst seviyede korumaya çalışıyoruz. Hastane personelinin zarar görmesini engellemek ve işlemleri cesaretle yapmalarını sağlamak için maske, yüz koruma siperi, kabinli sedye ve numune alma kabini üretimine başladık. Son olarak üretimini gerçekleştirdiğimiz numune alma kabiniyle hastalardan örnek alan hemşire ve doktorlar salgına karşı korunuyor." diye konuştu.

Kabinin, hasta ya da virüs şüphesi olan kişilerin içine girildikten sonra numune alma işleminin yapabileceği şekilde tasarlandığını anlatan İliklerden, şunları kaydetti:

"Entübasyon kabini de ameliyata alınan hastaların işlemi sırasında anestezi doktorlarını salgına karşı koruyan bir kabindir. Ayrıca çocuk numune kabinleri de ilk defa hastanemizde üretildi. Bu şekilde sağlık çalışanı örnekleri güvenli bir şekilde alabiliyor. Her kullanımdan sonra da kabininin içi bir sonraki hastaya virüsün bulaşmasına izin vermeyecek şekilde dezenfekte ediliyor. Üretimlerle ilgili uzman doktorların görüşleri alındı. Salgınla mücadeleye devam edeceğiz."

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