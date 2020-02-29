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Van YYÜ İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ferzende İdiz

VAN HABERLERİ  | 29.02.2020 13:22 | Son Güncelleme

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı Doç.

Van YYÜ İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ferzende İdiz

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ferzende İdiz, son günlerde sosyal medyada yer alan ’Korona virüsten korunmak için Kur’an-ı Kerim’in içinde kıl bulunduğunu ve buna su döküp içilmesinin yeterli olduğu’ gibi asılsız paylaşımlara sert tepki gösterdi.
Son günlerde sosyal medyada çıkan söylentilere karşı bir açıklamada bulunan Van YYÜ İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ferzende İdiz, paylaşılan bu tarz safsatalara inanılmaması gerektiğini belirtti. Tüm dünyayı saran korona virüs korkusunun, bazı şarlatanları harekete geçirdiğini dile getiren İdiz, “Güya, ‘Kur’an-ı Kerim’in Bakara Suresi’ni açtığınızda içinde kirpik kılı göreceğiniz ve bunun Peygamberimizin kirpiği olduğu, ve bu kılın üzerine su döküp içtiğinizde sizi korona virüsten koruyacağı’ gibi hurafeler sosyal medyada dolaşmaktadır. Bunların aslı astarı yoktur. Mübarek dinimizle de bir ilgisi bulunmamaktadır. Dinimiz ve kitabımız bu tür hurafelere alet edilmemelidir. Dinimiz bizden tedbir almamızı ister. O halde yapmamız gereken şey, bu tür söylentilere takılmadan doktorların söyledikleri önlemleri almaktır. Ayrıca manen güçlü kalmak için bol bol Kur’an okumakta, dua etmekte fayda vardır” dedi.

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