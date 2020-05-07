Van YYÜ Kent Araştırmaları Merkezi Danışma Kurulu toplandı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Kent Araştırmaları Merkezi Danışma Kurulu, “Van’da Pandemi ve Gündelik Hayat” başlıklı özel oturumda bir araya geldi.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen danışma kurulu toplantısının açılış konuşmasını Van YYÜ Kent Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. A. Menaf Turan yaptı. Moderatörlüğünü Doç. Dr. Suvat Parin ile Doç. Dr. Mucip Tapan’ın yaptığı toplantıda Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili M. Emin Bilmez ve Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli bu süreçte yapmış oldukları çalışmaları kurul üyeleriyle paylaştılar. Toplantıda Cumhuriyet ve Maraş caddelerine ilişkin kısıtlamalar, salgının Van’daki seyri, salgının yayılmasını engelleme konusunda alınan önlemler, tedavi süreçleri ve hastanelerin altyapı imkânları, seyyar satıcıların durumu, açılacak olan iş yerleri gibi konularda alınacak yeni önlemler konuşuldu. Toplantıda ayrıca taziyeler ve ziyaretler konusunda toplumu bilinçlendirme çalışmaları, dar gelirli toplumsal kesimlere yönelik yardımlar, güvenlik ve denetim konusunda izlenen politikalar, yerel ekonomik sorunlar ve çözüm önerileri ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin bu konulara ilişkin bilimsel çalışmaları hakkında detaylı değerlendirmeler yapıldı.

Video konferans yöntemiyle düzenlenen özel oturuma Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve Van YYÜ Kent Araştırmaları Merkezi Danışma Kurulu üyeleri katıldı.



