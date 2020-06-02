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Van YYÜ Kent Danışma Kurulu üyeleri turizmi konuştu

VAN HABERLERİ  | 02.06.2020 16:37 | Son Güncelleme

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Kent Araştırmaları Merkezi Kent Danışma Kurulu üyeleri, “Van’da Turizmin Geleceği: Politikalar ve Öncelikler” temalı toplantıda bir araya geldi.Van YYÜ Kent Danışma Kurulu toplantısı ikinci kez video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Kent Araştırmaları Merkezi Kent Danışma Kurulu üyeleri, “Van’da Turizmin Geleceği: Politikalar ve Öncelikler” temalı toplantıda bir araya geldi.
Van YYÜ Kent Danışma Kurulu toplantısı ikinci kez video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. “Van’da Turizmin Geleceği: Politikalar ve Öncelikler” teması ile bir araya gelen kurulun toplantısı; Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli’nin başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıda açılış konuşmaları Van YYÜ Kent Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. A. Menaf Turan ile Vali Mehmet Emin Bilmez ve Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli tarafından yapıldı. Doç. Dr. Suvat Parin ve Doç. Dr. Mucip Tapan’ın moderatörlüğünü yaptığı toplantıda Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin başta Turizm Fakültesi olmak üzere birçok akademisyeni ve akademik birimleriyle Van’da turizmin geliştirilmesi sürecinde önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti. Pandemi süreci ile birlikte ortaya çıkan yeni durumun analizi açısından da çalışmalara başlandığını ifade eden Şevli, turizmin Van açısından önemine değindi.
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ise Van’da pandemi ile ilgili son gelişmeleri kurul üyeleri ile paylaştıktan sonra bu salgınla mücadele sürecinde halkın tedbirlere uymasının ne kadar önemli olduğunu anlattı. Sürecin Van’daki vaka durumuna göre değerlendirildiğini, gelişmelere göre kısıtlama tedbirlerinin uygulanabileceğini dile getiren Vali Bilmez, Van’da turizmin geliştirilmesi konusunda birlik olmanın gerekliliğine ve daha önce yapılmış olan çalışmaların da takdir edilmesinin önemine dikkat çekti. Kendisine yöneltilen soruları da yanıtlayan Vali Bilmez, demiryolu yapımından sonra atıl kalan iskele sahil yolunun yeniden eski haline dönüştürüleceği müjdesini verdi.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elvan Ocak ve DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray’ın sunumlarından sonra sektör temsilcileri ve kurul üyelerinin görüş ve değerlendirmelerinin alındığı toplantıda turizm danışma kurulu kurulması kararı alındı. Yaklaşık 5 saat süren toplantıda ayrıca Van Gölü’nün korunması, Van’ın tanıtımı ve ürünlerin değere dönüşmesi konusunda çalışmalar yapılması, turizmin çeşitlendirilmesi gibi konular masaya yatırıldı.

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