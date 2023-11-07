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Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Filistinli öğrencilerle bir araya geldi

07.11.2023 11:24 | Son Güncelleme:
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, üniversitelerinde öğrenim gören Filistinli öğrencilerin kendilerine emanet olduğunu söyledi.

Rektörlük binasında düzenlenen programda YYÜ'deki Filistinli öğrencilerle bir araya gelen Şevli, Gazze'de büyük bir soykırımın yaşandığını ifade etti.

Şevli, İsrail'in katliamlar yaparak Gazze'yi işgal etmeye çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"İsrail, her gece çocukların, kadınların ve mazlumların üzerine bombalar yağdırıyor, binlerce insanın ölümüne neden oluyor. Üniversitemizde eğitim gören Filistinli öğrencilerimizle bir araya geldik. Tıp Fakültemizde Filistinli iki asistan, İlahiyat Fakültemizde iki öğretim görevlimiz var. Taleplerini dinledik. Bize emanetler. Gazze ile iletişimleri tamamen kesilmiş durumda. Ailelerinden haber alamıyorlar. Annelerinin, babalarının, kardeşlerinin, akrabalarının hayatta olup olmadığını bilmiyorlar. Öğrencilerimize yalnız olmadıklarını, yanlarında olduğumuzu söylemek istiyorum. Biz de onların ikinci ailesiyiz."

Gazze'de insanlık dramının yaşandığını dile getiren Şevli, "Maalesef zor bir durum. İçimiz kan ağlıyor. Çok büyük, tarifsiz acılar yaşanıyor. Tüm dünya bunu izliyor. Ara tatilde öğrencilerimiz ülkelerine gidemeyecek, ailelerini ziyaret edemeyecekler. Üzücü bir durum. Saldırıların bir an önce durmasını istiyoruz." diye konuştu.

Van YYÜ Tıp Fakültesi öğrencisi Muhammed Alusta ise Gazze'deki internet ve elektrik kesintileri nedeniyle ailesiyle iletişimi güçlükle sağladığını anlattı.

Ülkelerinde insan hakları ihlallerinin yapıldığını ifade eden Alusta, şöyle konuştu:

"Ülkemiz işgal altında. Gazze'de soykırım yapılıyor. Ailelerimizle iletişimi güçlükle sağlıyoruz. Babamla dün sadece iki dakika görüşebildim. İçimin rahat etmesi için 'iyiyiz' dedi. İyi olmadıklarını biliyorum. Şu an ulaşamıyorum. İsrail durmadan bombalar atmaya devam ediyor. Enkaz altında birçok kişi var. Bu savaş bitsin artık. Zor zamanımızda yanımızda olan, bizi sürekli arayıp ihtiyaçlarımızı gideren rektörümüze ve üniversite yetkililerine teşekkür ederim."

Filistinliler için dua edilmesi ile sona eren programa Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ile rektör yardımcıları da katıldı.

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