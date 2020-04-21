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Van YYÜ Senatosu’ndan deprem kampanyasına destek

VAN HABERLERİ  | 21.04.2020 09:41 | Son Güncelleme

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Senatosu, Elazığ ve Başkale depremleri için Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan yardım kampanyasına 20 bin TL bağış destek verdi.Van YYÜ Senatosu, Elazığ ve Başkale’de meydana gelen depremlerden dolayı Cumhurbaşkanlığının başlattığı kampanyaya 20 bin TL nakdi destekte bulundu.

Van YYÜ Senatosu’ndan deprem kampanyasına destek

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Senatosu, Elazığ ve Başkale depremleri için Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan yardım kampanyasına 20 bin TL bağış destek verdi.
Van YYÜ Senatosu, Elazığ ve Başkale’de meydana gelen depremlerden dolayı Cumhurbaşkanlığının başlattığı kampanyaya 20 bin TL nakdi destekte bulundu. Paranın AFAD hesabına yatırıldığını gösteren dekontu Van İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Uçar’a veren Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, "Elazığ ve Van Başkale’de yaşanan depremlerin etkilerini azaltmak ve bölgedeki vatandaşların hayatını normale döndürmek için AFAD ve tüm kurumlar seferber oldu. Biz de Van YYÜ Senatosu olarak deprem yardımımızı AFAD’ın banka hesabına yatırdık" dedi.
Rektör Şevli, yaşanan depremlerden hemen sonra tüm ülkede olduğu gibi Van’dan da arama kurtarma ekiplerinin ve ihtiyaç malzemelerinin o bölgelere gönderildiğini belirterek, "Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi akademik ve idari personeli ile öğrenciler tarafından oluşturulan yardım ekibiyle ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı yardım paketleri deprem bölgelerine gönderildi. Van İl AFAD Müdürlüğünden de Elazığ bölgesine 40, Van Başkale bölgesine ise 140 kişilik ekip sevk edilip o bölgelerimize de büyük destek sağlanmış oldu. İnşallah bir daha böyle acılar yaşanmaz" şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na bir maaşını bağışlayarak katılan Rektör Şevli, "Cumhurbaşkanımızın ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ diyerek başlattığı bu anlamlı kampanyaya da Van YYÜ ailesi olarak yardımlar yapılmaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bu kampanyaya yapılan maddi destek ile ilgili de açıklama yapacağız" diye konuştu.
Rektör Şevli’den dekontu alan Van İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Uçar ise maddi ve manevi anlamı yüksek olan Van YYÜ’nün bu desteği için senato üyelerine yürekten teşekkür ettiklerini söyledi.
Programda Van YYÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Sebaheddin Şevgin de hazır bulundu.

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