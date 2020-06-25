Van YYÜ "Turuncu Bayrak" aldı

YÖK’ün 3 ayrı kategoride düzenlediği “Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreni"nde Van YYÜ "2020 Yılı Mekanda Erişilebilirlik Ödülü" (Turuncu Bayrak) aldı.

Yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireylerin mekânlara, eğitsel imkânlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık oluşturmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla YÖK’ün düzenlediği “Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreni”, bu yıl korona virüs salgını dolayısıyla video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi. Van YYÜ Engelli Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünün 9 birim adına yaptığı başvuru sonucu 6 birim Turuncu Bayrak almaya hak kazandı. Van YYÜ Denizcilik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Spor Kompleksi ile Şehit Polis Halit Hamuryen Yemekhanesi Turuncu Bayrak aldı.

2020 Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreni’ne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, YÖK Engelli Öğrenci Çalışma Grubu Yürütücüsü ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri, en çok ödül alan üniversitelerin rektörleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yetkililer ile üniversitelerdeki engelli öğrenci birim sorumluları katıldı.

