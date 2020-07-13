Van YYÜ’de "15 Temmuz Karma Sergisi" açıldı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (Van YYÜ) "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle Dursun Odabaş Tıp Merkezinde "15 Temmuz" konulu bir karma sergi açıldı.

Van YYÜ Rektörlüğü tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle bir dizi etkinlik organize edildi. Bu kapsamda Dursun Odabaş Tıp Merkezinde 35 yağlı boya resim ve fotoğraftan oluşan "15 Temmuz Karma Sergisi" açıldı. Hastanenin giriş katında yer alan sergiye vatandaşlar ve üniversite personeli yoğun ilgi gösterirken, Van YYÜ’deki etkinliklerin panel, ağaç dikimi, belgesel gösterimleriyle 17 Temmuz’a kadar devam edeceği öğrenildi.

