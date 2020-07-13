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Van YYÜ’de ‘15 Temmuz’ paneli

VAN HABERLERİ  | 13.07.2020 16:05 | Son Güncelleme

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (Van YYÜ) ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ nedeniyle ‘Türkiye’de Darbelerin Tarihsel Serüveni’ adlı panel düzenlendi.Van YYÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünün organize ettiği ve Nihat Bayşu Konferans Salonunda yapılan panelde konuşan Van YYÜ Rektör Vekili Prof.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (Van YYÜ) ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ nedeniyle ‘Türkiye’de Darbelerin Tarihsel Serüveni’ adlı panel düzenlendi.
Van YYÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünün organize ettiği ve Nihat Bayşu Konferans Salonunda yapılan panelde konuşan Van YYÜ Rektör Vekili Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin, 15 Temmuz Demokrasi Zaferinin Türkiye için çok önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Ekin, "15 Temmuz gecesi ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, cumhuriyetimizi ve aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçmiş, milletin silahını millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardır. Ancak bu millet onların hiç hesap edemeyecekleri bir şekilde sokakları ve meydanları doldurarak, ölümü göze alıp tüm dünyaya bir ders, bir mesaj vermiştir. O gece halkımız tıpkı Çanakkale’de, İstiklal Harbi’nde olduğu gibi tek yürek olmuş; iradesini, özgürlüğünü bir avuç darbeciye teslim etmemiştir. Türkiye artık yeni bir döneme girmiştir. Bu ülke artık 15 Temmuz’dan öncesine göre daha güçlüdür. Bu vesile ile 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize bundan sonraki hayatlarını daha iyi geçirmeleri için dua ediyoruz. 15 Temmuz Demokrasi Zaferimiz kutlu olsun" dedi.
Van YYÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Bekir Koçlar tarafından yapılan ‘Diyanet, üniversite, halk, siyaset ekseninde 27 Mayıs Darbesi’ sunumu ile başlayan panelde; Doç. Dr. Murat Öztürk ‘Divan Şiiri Aynasında Osmanlı’da Darbeler’, Doç. Dr. Cavit Kasımov ‘Rus Şarkiyatçılığında Osmanlı Devleti’ndeki Darbeler’, Araştırma Görevlisi Uğur Bozkurt ise ‘Eski bir emniyet mensubu gözünden 15 Temmuz Darbe Teşebbüsü’ konulu birer konuşma yaptı.
Van YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kayri, Genel Sekreter Doç. Dr. Sebaheddin Şevgin ve akademisyenlerin katıldığı etkinlik, panelistlere katılım belgesi verilmesi ile sona erdi.

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