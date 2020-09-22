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Van YYÜ’de ‘engelsiz üniversite’ çalışması

VAN HABERLERİ  | 22.09.2020 12:47 | Son Güncelleme

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin engelli öğrenci ve personele sunduğu hizmet kalitesi nedeniyle 6 birim YÖK tarafından "2020 Yılı Mekanda Erişilebilirlik Ödülü" (Turuncu Bayrak) almaya hak kazandı.Van YYÜ Rektör Prof.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin engelli öğrenci ve personele sunduğu hizmet kalitesi nedeniyle 6 birim YÖK tarafından "2020 Yılı Mekanda Erişilebilirlik Ödülü" (Turuncu Bayrak) almaya hak kazandı.
Van YYÜ Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, amaçlarının engelli bireylerin kampüs sınırları içerisinde daha rahat bir eğitim alması, sosyal, kültürel ve sportif mekanlara daha rahat ulaşabilmesi için her geçen gün düzenlemeler yaptıklarını, engelli birey sorunlarının çözümü için teşvik edici çalışmalar ve projeler geliştirdiklerini belirtti. Çalışmaların aralıksız olarak devam ettiğini belirten Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, "Üniversitemizde engelli bireylerin mekânlara, eğitsel imkânlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında yakın zamanda rektörlük, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri MYO’nun hizmet verdiği bina ile bazı alanlar engelli erişimine uygun hale getirilecek. 5 daire başkanlığını bünyesinde barındıran ve 1998 yılında asansörsüz olarak 3 katlı yapılan Van YYÜ Rektörlük binasına yapılacak asansör için mimari ve erişim açısından en uygun yerin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin hocamızın odasına denk gelmesi münasebetiyle ilgili rektör yardımcımız özveride bulunup mekanda erişime katkı sağlamak adına odasının yerini değiştirerek küçültmek zorunda kaldık. Kendisine teşekkür ederim" dedi.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin ise makam odasının yerinin değişip küçülmesinin önemli olmadığını ifade ederek, "Önemli olan engelli vatandaşlarımızın binalara girip çıkarken mekanda erişimlerini kolayca sağlaması. Bundan sonra da engelli öğrenci ve personelimiz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, turuncu bayrak alan birim amirlerinden Prof. Dr. Mehmet Aygün (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi), Prof. Dr. Mehmet Salih Arı (İlahiyat Fakültesi), Doç. Dr. Nuri Almalı (Mühendislik Fakültesi), Doç. Dr. Mehmet Şeremet (Denizcilik Fakültesi) ve Devlet Yiğit’e (Spor Kompleksi ve Şehit Polis Halit Hamuryen Yemekhanesi) YÖK tarafından verilen sertifikaları ve turuncu bayrakları takdim etti.
Programda YYÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Sebaheddin Şevgin, Van YYÜ Engelli Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Abdurrahman Mengi ile Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Hanefi Baykara ve engelli bireyler katıldı.

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