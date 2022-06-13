YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van YYÜ'de mezuniyet töreni düzenlendi

Van YYÜ'de mezuniyet töreni düzenlendi

13.06.2022 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van YYÜ'de mezuniyet töreni düzenlendi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (Van YYÜ) eğitimlerini tamamlayan 6 bin 248 öğrenci için mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Van YYÜ Stadyumu'nda düzenlenen 2021-2022 akademik yılı mezuniyet töreni, öğrencilerin selamlama yürüyüşüyle başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, törende yaptığı konuşmada, Van YYÜ'nün akademisyenlerin, öğrencilerin ve Vanlıların alın teri ve emeğiyle bu günlere geldiğini söyledi.

Türkiye'nin tarihsel değerleri, coğrafyası ve insani birikimiyle müthiş bir potansiyel barındırdığını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Her zaman milletimizin, ülkemizin ve dünyanın evrensel değerleriyle barışık olun. Türkiye'nin güzel bir ülke olduğunu asla unutmayın. Türkiye hayallerinizi gerçekleştirmek için çok büyük fırsatlar sunar. Türkiye'de herkesin önü açıktır. Yeter ki siz çalışın, çabalayın, gayret gösterin. Türkiye'de hiç kimsenin emeği heder olmaz, boşa gitmez."

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de mezun olan öğrencileri kutlayarak başarılar diledi.

Öğrencilerin coşkusuna, heyecanına, mutluluğuna ortak olmanın sevincini yaşadığını dile getiren Şevli, şunları söyledi:

"Değerli velilerimiz, üstün bir özveriyle bin bir emekle yetiştirdiğiniz, üzerine titrediğiniz ve bu aşamaya gelene kadar türlü fedakarlıklarda bulunduğunuz evlatlarınızın bu mutlu ve heyecanlı günlerine ortak olmanız ve mezuniyet törenimize teşrifiniz bizler için çok değerlidir. Böyle güzel evlatlar yetiştirdiğiniz için siz değerli anne ve babalara ayrı ayrı şükranlarımı sunmak istiyorum. Üniversitemizin mensubu olmanızdan kıvanç duyduğumuz, üniversitemizi her alanda başarıyla temsil eden siz sevgili hocalarımız, bu önemli günün en önemli mimarlarından biri de şüphesiz sizlersiniz."

Konuşmaların ardından, fakülte birincilerine ödülleri ve mezuniyet belgeleri verildi.

Öğrencilerin kep atma etkinliğiyle son bulan törene, AK Parti milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, dekanlar, akademisyenler ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Van'da 45'i pitbull 66 saldırgan köpek koruma altına alındıVan'da 45'i pitbull 66 saldırgan köpek koruma altına alındı
Denizli'de kaybolan 2 gencin son görüştükleri kişi gözaltına alındıDenizli'de kaybolan 2 gencin son görüştükleri kişi gözaltına alındı
Bursa’da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 19 kişi gözaltına alındıBursa’da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 19 kişi gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 13 Haziran Pazartesi

İmsak
02:45
Sabah
04:35
Öğle
12:11
İkindi
16:06
Akşam
19:38
Yatsı
21:20

Van Nöbetçi Eczaneler13 Haziran Pazartesi

Nur Eczanesi
Ipekyolu
Baransel Eczanesi
Ipekyolu
Vereseli Yavuz Eczanesi
Ipekyolu
Burak Eczanesi
Ipekyolu
Yağız Eczanesi
Tusba
Deva Eczanesi
Ercis
Ayaz Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sunucunun sözleri kızdırdı! Acun Ilıcalı yayına bağlanıp "Sorgulama" dedi

Sunucunun sözleri kızdırdı! Acun Ilıcalı yayına bağlanıp "Sorgulama" dedi

Bıktığı 'devasa göğüslerini' küçültmesin diye yalvarıyorlar!

Bıktığı 'devasa göğüslerini' küçültmesin diye yalvarıyorlar!

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Üniversite eğitimini o iş için yarıda bıraktı! “Ailem bilmiyor”

Üniversite eğitimini o iş için yarıda bıraktı! “Ailem bilmiyor”

Partiler çoğaldı, isyan ettiler! “Çıplak erkek sıkıntısı var”

Partiler çoğaldı, isyan ettiler! “Çıplak erkek sıkıntısı var”

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.