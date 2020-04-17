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Van YYÜ’de ücretsiz "uluslararası sertifika" programı

VAN HABERLERİ  | 17.04.2020 13:43 | Son Güncelleme

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (Van YYÜ) uluslararası geçerliliğe sahip, ücretsiz online sertifika programları başlatıldı.Van YYÜ Rektörü Prof.

Van YYÜ’de ücretsiz "uluslararası sertifika" programı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (Van YYÜ) uluslararası geçerliliğe sahip, ücretsiz online sertifika programları başlatıldı.
Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, korona virüsü salgınıyla birlikte Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının almış olduğu tedbirler kapsamında 23 Mart 2020 tarihinden itibaren uzaktan eğitime ilk başlayan üniversiteler arasında yer aldıklarını ifade ederek, sisteme yüklenen e-ders materyalleri dışında sanal sınıflarda senkron derslerle de öğrencilerin en iyi şekilde eğitim alabilmeleri için 7/24 çalıştıklarının altını çizdi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak sadece uzaktan eğitim faaliyetlerinde değil, öğrencilerin kişisel gelişimleri ve akademik kariyerlerini de etkin bir şekilde desteklemek için uluslararası geçerliliğe sahip uzaktan eğitim sertifika programlarına başladıklarını söyleyen Rektör Şevli, "Yazılım, siber güvenlik, dijital pazarlama, SPSS ile veri analizi, python veri analizi, sosyal medya okur yazarlığı ve mini MBA gibi onlarca ücretsiz sertifika programıyla öğrencilerimiz bilişim, yeni medya ve akademik alanda formasyonlarını geliştirme fırsatı bulacaklardır. Korona virüsü pandemisi ile başlayan uzaktan eğitim sürecinin verimli bir şekilde işlemesi için; eğitim faaliyetleri, ücretsiz sertifika programları ve çevrimiçi etkinliklerle öğrencilerimizin bulundukları her noktayı online üniversiteye dönüştürüyoruz. Öğrencilerimiz uluslararası sertifika programına 20 Nisan Pazartesi günü itibariyle Van YYÜ YUZEM adresinden ulaşabileceklerdir. Her kurs 100 öğrenci kapasiteli olup, öğrencilerimiz tercih ettikleri kurslarda eğitim alabilecekler ve kursları başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz uluslararası geçerliliğe sahip ’Başarı Sertifikası’na sahip olabilecekler. Ülkemizin geleceği olan sevgili gençlerimizin evde geçirdikleri zamanı daha verimli hale getirmeleri için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

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Huzur Eczanesi
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Baskale
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