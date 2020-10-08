Van’da 1 kilo 274 gram eroin ile 302 gram metamfetamin ele geçirildi

Van-Bitlis karayolu üzerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde 1 kilo 274 gram eroin ile 302 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Balaban Jandarma Asayiş ve Yol Kontrol Nokatası’nda şehirlerarası yolcu otobüsünde arama yapıldı. Yapılan aramda yolculardan birinin çantasında 1 kilo 274 gram eroin ile 302 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla tahkikatın devam ettiği belirtildi.

