Van'da "1. Van Fotoğraf Maratonu" devam ediyor

Van Büyükşehir Belediyesince bu yıl ilki düzenlenen "1. Van Fotoğraf Maratonu'nun" ikinci günü fotoğrafseverlerin yoğun katılımıyla tamamlandı.

Kentin tarihi, kültürel, doğa güzelliklerini tanıtmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Van Büyükşehir Belediyesince ilk defa düzenlenen fotoğraf maratonu devam ediyor.

Maratonun ikinci gününde de fotoğraf tutkunları en iyi fotoğrafı çekmek için büyük çaba sarf etti.

Kent merkezinden hareket eden fotoğrafçılar, birinci rotada Çavuştepe ve Hoşab kaleleri, Peri Bacaları'nı gezdi.

İkinci rotada ise Bahçesaray ilçesinde su kaynağı, geleneksel sivil mimarileri, satranç ve keçecilik geleneklerini fotoğraflayan fotoğrafseveler, 22 Mayıs'a kadar sürecek maratonda kentin tarihi ve doğal zenginlerini çekebilecek.

