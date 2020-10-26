Van'da 10 yıllık aranın ardından çevre yolu çalışmalarına yeniden başlandı

Van'da 10 yıl önce yapımına başlanan ancak açılan davalar nedeniyle ara verilen çevre yolu çalışmaları yeniden başlatıldı.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Edremit ilçesindeki Kuzey Edremit yolunun Elmalık etabında yapılan çalışmaları inceledi.

Karayolları 11. Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan'dan bilgi alan Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, Van çevre yolunun uzun süredir kentin gündemini meşgul ettiğini söyledi.

Çevre yolu çalışmalarına yaklaşık 10 yıl önce başlandığını ancak açılan davalar nedeniyle sürecin bugüne kadar uzadığını belirten Bilmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Van milletvekilleri ve Karayolları Genel Müdürlüğünün devreye girmesiyle 18. madde uygulamasının tamamlandığını aktardı.

Yıllar süren aranın ardından ihale edilen çevre yolunun tekrar yüklenici firmaya verildiğini anlatan Bilmez, şöyle konuştu:

"Bulunduğumuz bölgede çalışmalar başladı. Gecikmiş bir proje. Önümüzdeki süreçte herhangi bir engelle karşılaşmayız inşallah. Bu proje Van'a hayat verecek. Stadyum, otogar ve sebze hali gibi temel sorunlara da altlık oluşturan çevre yolu bittiğinde kentimiz ciddi anlamda rahatlayacaktır. Bu çalışmanın bir kısmı ihale edilmiş. Proje değişikliğinden dolayı 12 kilometre civarındaki yol yüklenici firmamız tarafından yapılacak. Önümüzdeki sezonla birlikte yolun tümü ihale edilecek. Yolumuz iki etaptan oluşuyor. Çevre yolu yaklaşık 40 kilometre. İşlemleri tamamlanan bölgede bugün çalışmalara başlandı. İlimize hayırlı olsun."

Bilmez'e AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ve kurum amirleri eşlik etti.

