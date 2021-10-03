Van'da 108 kilo 222 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Tuşba ve Başkale ilçelerinde 108 kilo 222 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Tuşba ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenledi.

Narkotik dedektör köpeği "Zeus" ile yapılan aramada, 180 paket halinde 91 kilo 650 gram eroin bulundu.

Başkale kırsalında ise bir çuvalda 22 paket halinde 16 kilo 572 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

