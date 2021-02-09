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Van’da 11 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi

09.02.2021 09:13 | Son Güncelleme:
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Van’da 11 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’ın Saray ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda 11 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Saray ilçesinde iki farklı operasyon gerçekleştirildiği belirtilerek, “2 ikamet ve 1 araçta yapılan aramalarda toplam 11 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir.

Van’ın Saray ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda 11 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Saray ilçesinde iki farklı operasyon gerçekleştirildiği belirtilerek, “2 ikamet ve 1 araçta yapılan aramalarda toplam 11 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Olaylarla ilgili T.B. ve H.A. isimli şüpheliler hakkında ‘5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek’ suçundan adli tahkikata başlanılmıştır” denildi.

Van’da 11 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi

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