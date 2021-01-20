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Van’da 12 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

20.01.2021 20:33 | Son Güncelleme:
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Van’ın merkez Tuşba ilçesinde 12 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Edinelin bilgiye göre kaza, Van-Erciş yolu üzerindeki Oto Sanayi Kavşağında meydana geldi.

Van’ın merkez Tuşba ilçesinde 12 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinelin bilgiye göre kaza, Van-Erciş yolu üzerindeki Oto Sanayi Kavşağında meydana geldi. Kar yağışı ile birlikte kayganlaşan yolda 12 aracın bir birine girdiği kaza 3 kişi yaralandı. Kaza ihbarını alan polis, sağlık ekipleri ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Tuşba İlçe Gurup Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine gitti. Polis, olası başka kazaya sebebiyet vermemek için yolu trafiğe kapattı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldıktan sonra kazaya karışan araçlar tek tek olay yerinden çekici vasıtasıyla kaldırıldı. Kaza yapan araçlar olay yerinden kaldırıldıktan sonra yol tekrar trafiğe açılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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