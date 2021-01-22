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Van'da "120 kahraman çocuk" anıldı

22.01.2021 16:06 | Son Güncelleme:
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Van'da "120 kahraman çocuk" anıldı

Van'da, 1. Dünya Savaşı sırasında Hoy Cephesi'ndeki askerlere cephane taşıyan ve dönüş yolunda şehit düşen "120 kahraman çocuk" anıldı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, protokol üyeleri ve öğrenciler, ellerinde Türk bayraklarıyla Merkez İmam Hatip Lisesi bahçesinden Kurtuluş Parkı'ndaki 120 Çocuk Anıtı'na kadar yürüdü. Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, dua edildi.

Daha sonra Bilmez ve beraberindeki protokol üyeleri ile öğrenciler, anıta karanfil bıraktı.

Vali Bilmez, yaptığı konuşmada, 1. Dünya Savaşı sırasında 120 kahraman çocuğun gösterdiği fedakarlıkları anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu memlekette İslam ile yoğrulmuş, kardeşliğimizin sembolü olan bu şehitlerimiz sayesinde ay yıldızlı bayrağımız inşallah ilelebet dalgalanacak. O günden bugüne bölgedeki insanların kardeşliğine kastedenlerin aynı kişiler olduğunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Buradaki birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi hiç kimsenin bozamayacağını, daha nice 120 Vanlı gencimizin sırada olduğunu bilmelerini istiyoruz."

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