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Van'da 125 kilo 415 gram eroin ele geçirildi

26.08.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da 125 kilo 415 gram eroin ele geçirildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde bir araçta 125 kilo 415 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması suçunu işleyenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gürpınar ilçesinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Narkotik köpeği "Magnum" ile yapılan aramada, 487 paket halinde 125 kilo 415 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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