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Van’da 13 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

VAN HABERLERİ  | 29.08.2020 10:00 | Son Güncelleme

Van’ın merkez Edremit ilçesinde polis ekipleri tarafından bir kamyonda yaptıkları aramada yurda yasadışı sokulduğu tespit edilen 13 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri, il merkezinde ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik olarak çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Van’ın merkez Edremit ilçesinde polis ekipleri tarafından bir kamyonda yaptıkları aramada yurda yasadışı sokulduğu tespit edilen 13 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri, il merkezinde ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik olarak çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi’nde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir kamyonda arama yapıldı. Yapılan aramada kamyonun 4 adet lastik içerisine ve kapalı kasanın yan duvarları ile üst tavanına özel olarak halatlarla sarmal olarak zulalanmış toplam 13 bin 800 paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü S.T., “5607 Sayılı Kanun’a Muhalefet Etmek” suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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