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Van'da 14 ton 400 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi

21.05.2022 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da 14 ton 400 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi

Van'da gümrük kaçağı 14 ton 400 litre akaryakıt ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakledenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesinde tespit edilen bir yakıt tankerinde arama yaptı.

Tankerde, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 14 ton 400 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

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