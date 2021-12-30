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Van'da 15 kilo 10 gram eroin ele geçirildi

30.12.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da 15 kilo 10 gram eroin ele geçirildi

Van'ın Edremit ilçesinde 15 kilo 10 gram eroin ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması suçunu işleyenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde, dedektör köpeği "Magnum"la arama yaptı.

Aramada, otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 26 paket halinde 15 kilo 10 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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