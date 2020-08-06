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Van’da 15 kilo eroin ele geçirildi

VAN HABERLERİ  | 06.08.2020 09:00 | Son Güncelleme

Van’ın Gürpınar ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir aracın ön göğüs alt kısmına zulalanmış vaziyette 15 kilogram eroin ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Gürpınar ilçesi Hakkâri - Van kara yolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 65 plaka sayılı bir kamyonette arama yapıldığı belirtildi.

Van’da 15 kilo eroin ele geçirildi

Van’ın Gürpınar ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir aracın ön göğüs alt kısmına zulalanmış vaziyette 15 kilogram eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Gürpınar ilçesi Hakkâri - Van kara yolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 65 plaka sayılı bir kamyonette arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Narkotik madde arama köpeği Bobi ile birlikte yapılan detaylı aramada, aracın ön göğüs alt kısmına zulalanmış vaziyette 58 paket halinde toplam 15 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak araç sürücüsü M.S.Y. ve yolcu S.Ç. isimli 2 şüpheli gözaltına alınmış, soruşturma çok yönlü devam etmektedir” denildi.

Van’da 15 kilo eroin ele geçirildi

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