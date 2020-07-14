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Van’da 15 Temmuz anısına fidan dağıtıldı

VAN HABERLERİ  | 14.07.2020 17:48 | Son Güncelleme

Van Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ‘15 Temmuz Demokrasi Şehitleri’ anısına vatandaşlara fidan dağıtıldı.Van Valiliği bahçesinde düzenlenen fidan dağıtım törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Van Orman İşletme Müdürü Mehmet Kandilli ve vatandaşlar katıldı.

Van Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ‘15 Temmuz Demokrasi Şehitleri’ anısına vatandaşlara fidan dağıtıldı.
Van Valiliği bahçesinde düzenlenen fidan dağıtım törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Van Orman İşletme Müdürü Mehmet Kandilli ve vatandaşlar katıldı. 750 badem, 750 sedir ve 500 ceviz fidanı olmak üzere 2 bin fidanın vatandaşlara dağıtıldığı programın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 15 Temmuz demokrasi şehitlerini anmak için böyle bir etkinliğin düzenlendiğini ifade ederek, “15 Temmuz’u unutmamak ve unutturmamak için Orman İl Müdürlüğümüz ile birlikte 2 bin adet fidan, şehitlerimiz anısına dağıtılacak ve bu fidanlar vatandaşlarımız tarafından dikilecek. 15 Temmuz’u hiçbir zaman unutmayacak ve unutturmayacağız. Birliğimize ve beraberliğimize kast eden art niyetli kesimlere hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, devletimizin milletiyle bölünmez bütünlüğünü daim eylesin” dedi.
Konuşmaların ardından protokol tarafından vatandaşlara fidan dağıtımı gerçekleşti.

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