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Van’da 15 Temmuz etkinliği

VAN HABERLERİ  | 17.07.2020 15:24 | Son Güncelleme

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Van Meslek Yüksekokulu tarafından 15 Temmuz anma programı düzenlendi.Van MYO Müdürü Prof.

Van’da 15 Temmuz etkinliği

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Van Meslek Yüksekokulu tarafından 15 Temmuz anma programı düzenlendi.
Van MYO Müdürü Prof. Dr. Sedat Yayla, etkinliği korona virüs salgını nedeniyle video konferans yöntemi ile yaptıklarını ifade ederek, "15 Temmuz’da hainlerin gerçekleştirdiği darbe girişimine karşı halkımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kahramanca direnerek hainlere gereken cevabı vermiştir. 15 Temmuz ruhunu asla unutmayacağız ve unutturmayacağız" şeklinde konuştu.
Van MYO’dan Dr. Öğretim Görevlisi Oğuz Han Öztay’ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapmasının ardından hazırlanan belgesel film gösterimi yapıldı.
Programa Van Meslek Yüksekokulu akademik ve idari personeli katıldı.

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