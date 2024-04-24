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Van’da 153 araç trafikten men edildi

İHA İHA
24.04.2024 10:06
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Van’da jandarma ekiplerince yürütülen denetimlerde 153 araç trafikten men edildi.

Van’da 153 araç trafikten men edildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının yol kullanıcılarına yönelik 15 - 21 Nisan 2024 tarihleri arasında trafik denetimleri icra ettiği belirtildi. Açıklamada, “3 bin 75 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verildi.

174 okul/işçi servis aracı şoförüne trafik güvenliği eğitimi verildi. 16 bin 213 araç kontrol edildi, 539 sürücü ve araca 1 milyon 271 bin 771 TL idari para cezası uygulandı, 153 araç trafikten men edildi. Ayrıca trafik güvenliğinin sağlanması ve kaza sayılarının düşürülmesi hedefli çalışmalarda; trafik kazalarının yoğunlukla meydana geldiği yol kesimlerinin iyileştirilmesi önem kazanmış olup sürekli, etkin ve yoğun trafik denetim faaliyetlerine ağırlık verildi” denildi.

Van’da 153 araç trafikten men edildi

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