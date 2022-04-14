Van'da 17 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde araziye gömülü 17 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında araziye uyuşturucu saklandığı ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenledi.

Aramada, araziye gizlenmiş 14 kilo 500 gram eroin ile 2 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



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