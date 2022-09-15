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Van'da 18 kilo 321 gram esrar ele geçirildi

15.09.2022 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da 18 kilo 321 gram esrar ele geçirildi

Van'da 18 kilo 321 gram esrar ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde 18 kilo 321 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale kırsalında arama faaliyeti yürüttü.

Aramada araziye gömülü 18 kilo 321 gram esrar ele geçiren ekipler, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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esrar Van jandarma

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