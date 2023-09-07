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Van’da 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

07.09.2023 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’da değişik suçlardan aranma kaydı olan ve 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğümüz ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından yapılan koordineli çalışmalar neticesinde; ‘hırsızlık, kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçlarından aranma kaydı olan ve 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.

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