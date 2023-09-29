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Van'da 2 aile arasındaki silahlı kavgayla ilgili gözaltı sayısı 19'a yükseldi

29.09.2023 09:51 | Son Güncelleme:
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Van'ın İpekyolu ilçesinde dün 2 aile arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 19'a yükseldi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, silahlı kavgayla ilgili bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında gerçeği yansıtmayan paylaşımların yapıldığı belirtildi.

İpekyolu ilçesinde husumetli 2 aile arasında kavga yaşandığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"28 Eylül'de meydana gelen kavga sonucunda 15 kişi yaralanmış, yaralılar gerekli emniyet tedbirleri alınarak çevre hastanelere sevk edilmiştir. Ateşli silahla yaralanan 1 kişi kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiş, 4 kişinin ise tedavisi devam etmektedir. Tarafların karşılıklı olarak kullandığı 2 pompalı tüfek ele geçirilmiş, her iki aileden kavgaya karışan toplam 19 şüpheli gözaltına alınarak adli tahkikata başlanılmıştır."

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Gözaltı Van kavga

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