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Van'da 2 kilo 110 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

11.07.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da 2 kilo 110 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van'da 2 kilo 110 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Saray ilçesinde 2 kilo 110 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Piyade Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, dün ilçe kırsalına operasyon düzenledi.

Operasyonda, araziye gizlenmiş 4 poşet içinde 2 kilo 110 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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