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Van’da 2 kilo 115 gram metamfetamin ele geçirildi

29.05.2023 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 kilo 115 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van’da 2 kilo 115 gram metamfetamin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde, 2 kilo 115 gram metamfetamin ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 5 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır” denildi.


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