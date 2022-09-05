Van'da 2 kilogram afyon sakızı ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde, 2 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ticareti ve depolanması faaliyetlerini yürütenlerin engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, ilçe kırsalında dün yapılan aramada poşet içinde 2 kilogram afyon sakızı bulundu.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz