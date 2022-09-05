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Van'da 2 kilogram afyon sakızı ele geçirildi

05.09.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da 2 kilogram afyon sakızı ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde, 2 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ticareti ve depolanması faaliyetlerini yürütenlerin engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, ilçe kırsalında dün yapılan aramada poşet içinde 2 kilogram afyon sakızı bulundu.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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Van afyon sakızı

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