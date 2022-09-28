Van'da "2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu" başladı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen "2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu" başladı.

Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde 8 ülkeden yaklaşık 168 akademisyenin katılımıyla başlayan sempozyumun açılışında konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van YYÜ'nün bölgenin önemli kurumlarından biri olduğunu söyledi.

Kültürün ve sanatın bir toplum için çok önemli olduğunu belirten Balcı, Vali olarak bu ve buna benzer bilimsel etkinlikleri çok önemsediğini, kültür ve sanat faaliyetlerini gerçekleştirenleri desteklemek, işlerini kolaylaştırmak ve önlerindeki engelleri kaldırmak için canla başla çalıştıklarını vurguladı.

Kültürün ve sanatın birleştirici yönünün de olduğunu aktaran Balcı, şunları kaydetti:

"Sevgiyi, muhabbeti artırıyor, insanlar arasındaki iyilik, güzellik, adalet, merhamet gibi duyguların yaygınlaşması sağlıyor. Kültür ve sanat nitelikli bilgi elde etmenin en önemli yoludur. Amacımız nitelikli bireylerden oluşan nitelikli bir topluma sahip olmaktır. Bunun yolu nitelikli bilgi sahip olmaktan geçiyor. Bunun için kültüre ve sanata önem vermek gerekiyor. Bir iş yapabilirsiniz ama kültür sanat alanında da insanların bir uğraşının olması lazım. Ya uğraşın ya da iyi bir izleyicisi veya takipçi olun. Biz bunu çocuklara kazandırmaya çalışıyoruz. Ana hedef kitlemiz çocuklar ve gençler. Kültürü, sanatı destekleyenlere kıymet veren idareciler olarak bu işle uğraşan insanları yüreklendirmek, cesaretlendirmek, onların hayatlarını kolaylaştırmak istiyoruz."

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise insanın kendisini ifade etme yollarından birisinin de sanat olduğunu belirtti.

Sanat eserlerinin pek çok kültür öğesi gibi toplumdan topluma, dönemden döneme farklı biçimlerde yorumlandığını ifade eden Şevli, konuşmasının şöyle sürdürdü:

"Toplumun bir parçası olan bireyin eserlerine dayanan sanatsal faaliyetler, konusu, yöntemi ve ortaya çıkan eserin özellikleri bakımından kültüreldir. Buna karşın bireysel bir serüven olarak nitelendirilen sanatın, çok yönlü yapısı gereği toplumsal, ekonomik, psikolojik olmak üzere çeşitli bileşenlerin rotasında ilerlediği de bilinen bir gerçektir. Bu yönüyle salt bir estetik deneyim olarak görülemeyecek sanat olgusu, etkilendiği ve aynı zamanda etkilediği sosyo-kültürel bileşenlerle birlikte değerlendirildiği oranda anlam kazanacaktır. Nihayetinde sanat eseri, sanatçının imgeleminden süzülerek ifadesini bulsa da, eserin oluşmasını başlatan itici güç, birbiriyle sürekli ve kaçınılmaz bir etkileşim halinde olan toplumsal bileşenlerdir. Kültür, sanat ve toplum alanlarıyla ilişkili farklı disiplinlere açık olan sempozyumda bilim ve sanat insanlarının birikimlerini paylaşması ve nitelikli bilimsel kazanımların elde edilmesini temenni ediyorum."

Konuşmaların ardından oturumlara geçilen ve üç gün sürecek sempozyuma, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ve akademisyenler de katıldı.

