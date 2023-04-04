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Van'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

04.04.2023 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın Tuşba ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile özel harekat ekipleri, ihbar üzerine Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, evin tandır ve kömürlük olarak kullanılan bölümlerinde yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

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