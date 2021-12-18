Van'da 22 kilo 950 gram eroin ele geçirildi

Van'ın Edremit ilçesinde 22 kilo 950 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması suçunu işleyenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ilçede önceden tespit edilen bir araçta narkotik madde arama köpeği "Irmak" ile yapılan aramada, araca zulalanmış 44 paket halinde 22 kilo 950 gram eroin bulundu.

Bir şüpheli gözaltına alındı.

