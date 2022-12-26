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Van’da 25 şahıs hakkında işlem yapıldı

26.12.2022 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’da geçen hafta, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 25 şahıs hakkında işlem yapılırken, bin 857 paket sigara, 9 bin 661 adet ilaç ve 44 adet cep telefonu ele geçirildi.

Van’da 25 şahıs hakkında işlem yapıldı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 19-25 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 5607 SKM çerçevesinde yapılan çalışmalarda; bin 857 paket sigara, 9 bin 661 adet ilaç, 44 adet cep telefonu ele geçirildi.

Yağma (Gasp) suçu çerçevesinde yapılan çalışmalarda 1 adet tabanca şarjörü, 55 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 11 olay çerçevesinde 25 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı” denildi.

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